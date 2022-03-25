爆疫兩月12萬人凈出境　今年經濟增長料低至1.7%　

疫情一發不可收拾，香港恐陷人財兩「清零」的「雙失」局面！今年2月及3月是第5波疫情的爆發高峰，本報統計發現，期間有12萬港人凈出境，佔本港2021年底的常住人口1.64%。大批港人離境，被帶離香港的資金額不容低估。至於疫情對本港經濟的衝擊，有金融機構進一步看淡，估計今年全年的本地生產總值（GDP）僅上升1.7%，較政府預測的2至3.5%低。

東網統計發現，第5波疫情最嚴重的2月，淨出境人數6.53萬人，3月截至24日，已有5.63萬名香港居民經各個途徑淨出境，兩個月合計已有12萬人離開香港。在香港的淨出境數字中，超過8成人由機場離境，其餘則經由仍開放的港珠澳大橋及深圳灣口岸離港。政府統計處早前曾公布去年底的人口數據，去年底本港人口按年減少2.36萬人，若今年淨出境情況持續，料人口總數會繼續下調。

港人對香港缺乏信心，其中一個原因是政治、經濟表現都令人失望，大華銀行環球經濟與市場研究部最新預期，受到疫情及本港應對措施的影響，估計今年的全年本地生產總值（GDP）僅會上升1.7%，較政府預測的最佳情況幾乎低約一半，顯示情況較政府原預測更嚴重。