職員不當處理檔案　1.5萬選民資料外洩　選舉事務處致歉

選舉事務處今日(25日)表示，該處一名職員不當地處理載有約15,000名選民資料的檔案，使其傳送至一個不明的電郵地址。選舉事務處就事件向受影響選民致歉，已就事件向警方報案，以防止涉及的資料進一步外洩，並通報個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室。涉事員工已即時調離原有工作崗位，該處並會提醒所有員工必須遵守部門指引，謹慎處理與選民相關的個人資料，不可將任何載有選民資料的檔案傳送至私人電郵地址。

得悉上述事件後，選舉事務處隨即展開調查。初步調查發現，該處一名職員沒有跟從部門指引，擬於3月23日晚上將載有選民資料的檔案，傳送到其私人電郵地址，以方便工作。然而，該職員於傳送過程中輸入錯誤的電郵地址，導致檔案發送至一名不明收件人。處方已即時透過電郵通知該名收件人立即及永久刪除相關檔案，並聯絡選舉事務處跟進。

涉及檔案載有約15,000名選民的中英文姓名及住址，選舉事務處職員按房屋署所提供的資料覆核選民的登記住址，當中並無身份證號碼、出生日期及性別等資料。

選舉事務處會嚴肅跟進及進一步調查事件，徵詢個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室的意見，以全面檢視事件及採取適當改善措施，以防同類事件再次發生，並會通知事件中涉及的選民。選舉事務處亦已就今次事件及上述的跟進行動向選舉管理委員會匯報。選管會責成選舉事務處採取一切補救措施，包括防止相關資料進一步外洩，並就今次事件展開詳細調查，以避免同類事件再次發生，同時應加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。