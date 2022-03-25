上海仔飯敍慶生違防疫規例　警方O記跟進調查

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，回港獲放生後目無法紀，無視疫情嚴峻，竟大搞「無罩」生日宴，至少16人違例飯敍播毒，期間上海仔吹蠟燭口水亂噴，場面惡心。報道一出引起大眾嘩然，紛紛質疑是否黑社會就不用守防疫規例。東網今(25日)就事件分別向有份執行防疫規例的警務處及食物環境衞生署查詢，警方稱正了解及調查事件。據了解，警方O記正追查有關案件。

警方回覆指，留意到有關報道並正了解及調查事件。警方稱執法均一視同仁，會按既定程序及考慮實際情況，根據《預防及控制疾病規例》所訂明的罪行採取適當的行動。據悉，O記正追查事件，正根據其惡心慶生片段，追查事件詳情。食物環境衞生署則指要提供事發地點才可跟進。事實上，有關片段明顯見到有人涉違反防疫規定，倘要提供事發地點才可跟進，令人質疑相關部門處事官僚。

本報獲得的片段可見，上海仔在一間餐廳舉行生日宴，至少16人列席，賓客多為江湖中人及親友，包括戴黑色粗框眼鏡及穿西裝背心的和勝和前坐館「肥堅」、身穿白色上衣的前坐館「阿祖」及將會選坐館的「李白」，其餘則是上海仔門生及後輩。此外，背向鏡頭的黃衫女子及其身旁身穿藍色恤衫的男子，正是與上海仔「有關係」的有線電視體育記者郭海𣿭及其丈夫東方龍獅球員梁冠聰，而上海仔是於本月18日生日，與流出片段日子脗合。

席間桌上放置多個生日蛋糕，起哄為上海仔慶生，更大唱生日歌。唱完後，上海仔吹蠟燭時「無氣無力」，燭火要連吹幾次方熄滅，更揮手高呼：「好孫仔、好細佬，你哋唔使驚……」期間，上海仔口水亂噴，不停說話。