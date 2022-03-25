涉多宗確診個案　屯門湖景邨湖畔樓等15大廈納強檢名單

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有15個指明地方被納入強檢名單！政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

政府明日(26日)將於薄扶林華富(二)邨商場平台增設流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.柴灣小西灣邨瑞隆樓

2.屯門湖景邨湖畔樓

3.大埔太和邨麗和樓

4.將軍澳彩明苑彩富閣

5.沙田禾輋邨豐和樓

6.天水圍天澤邨澤星樓

7.薄扶林華富邨華昌樓

8.元朗朗屏邨玉屏樓

9.青衣長安邨安濤樓

10.青衣青衣邨宜偉樓

11.長沙灣元州邨元禧樓

12.慈雲山慈民邨民泰樓

13.元朗屏欣苑屏彥閣

14.葵涌荔景邨風景樓

15.上水天平邨天祥樓