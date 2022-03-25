警巡尖沙咀食肆票控7人　涉無用「安心出行」及未戴口罩

現時疫情嚴峻，警方持續針對違規情況採取執法行動。尖沙咀分區雜項調查隊昨日(25日)巡查區內多間持有酒牌的餐飲場所，以確保有關食肆及顧客遵守防疫規例，期間於寶勒巷發現2男2女(28至39歲)未在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），遂對他們發出定額告票，至於該食肆的姓陳(38歲)男負責人因無確保顧客遵守規例，同時遭到票控。

另外，執法隊伍巡經柯士甸道時，亦發現2名外籍男子(33及52歲)沒有在公眾地方佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），即時給予他們告票。

防控疫情需要全民同心配合，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。