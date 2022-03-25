荃灣住宅闢地下竹館　警拘負責人及14賭客

新界南總區反黑組今午(25日)進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，揭發荃灣鱟地坊74號一住宅單位被闢作非法麻雀賭檔。警方在屋內檢獲3張電動麻雀枱、小量賭款及一批賭博工具，並以涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）拘捕姓薛(70歲)男負責人，同場11男3女(48至70歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，兼因「犯聚」收取告票，所有被捕人士現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲市民為人為己，必須嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。