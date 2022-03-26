女子旺角遭跟蹤向鐘錶店主求救　26歲男子涉遊蕩被捕

店主當日在IG上發文及展示女子寫下的求救字條。

警方關注網上流傳貼文，指一名29歲女子於上周四(17日)，在旺角區被一名陌生男子跟蹤至一間鐘錶店的事件，並由旺角警區刑事調查隊接手案件，探員調查至昨日(25日)下午，在油麻地拘捕一名姓韓(26歲)男子，他涉嫌遊蕩，現正被扣留調查。

當日於旺角荷李活商業中心一間鐘錶店，店主在instagram(ig)上發文，指一名女客戶被可疑男子跟蹤，事主並向店主「寫字條」求救，貼文1日內獲近萬人關注。

店主稱，有一名女客人將多隻手錶到門市換電池，由於人手有限，着女客人留低手錶及聯絡方式，修好後便可到店取回手錶。約半小時後維修完成，女客人返回門市取錶，她身後有位穿灰色上衣的男子，緊隨衝入店內，店主以為他們相識，但他發現女客人面有難色，被灰衣男跟到「貼一貼」。

因店面細小，期間亦有幾位客人，店主已經覺得事有蹺蹊，他主動問灰衫男及女客人：「有咩需要？」 女客人終壓低聲線，開口說要紙及筆，最終寫了一句：「唔好意思！我畀灰色衫男人跟蹤」。

灰衫男應該知道事敗即時離開該店，而女客人亦鬆一口氣。她跟店主講述，灰衫男已經跟蹤她去兩間店舖，最後跟到該店，期間灰衫男扮講電話，應該喺(係)偷拍，幸好最後無作出侵犯行徑，一對情侶客人亦幫手護送女客人到安全地方。

貼文在IG獲得近萬人關注，有網民表示：「（店主）好人有好報」、「好醒目個女仔」、「女仔算冷靜，識搵人幫手」、「大家要提高警覺」。