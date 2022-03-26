灣仔區反罪惡及防疫巡查　14男女犯禁罰款

警員在灣仔區打擊罪惡及就防疫展開巡查。

灣仔分區牌照組、雜項調查隊聯同機動部隊，昨晚（25日）於區內展開代號「松塔」及「五角」的反罪惡行動，打擊區內罪行、針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於灣仔日街發現有6名外籍男子及2名外籍女子(31至47歲)，於上址聚集及飲酒，沒有保持安全社交距離。他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書，全部人士持香港身份證，其中6名外籍男，包括3名英籍、2名美籍及1名加拿大籍；而2名外籍女，分別為英籍及印度籍。

另外，警員亦於駱克道一所已關閉的餐廳內，發現有3男3女(21至33歲)，於上址飲酒及聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），亦遭在場警員發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。