東方日報A1：4個港人　1個想移民

暴疫夾擊之下移民潮持續，有機構近日就市民的移民傾向作調查，發現有計劃移民的受訪者多達24%，而當中的10%「已準備好隨時離開」或「準備中」，每4個港人一個想移民！沒有計劃永久離開香港的受訪者則佔65%，較上年8月下降約6%。58%受訪者對香港未來的政治環境「幾無信心」或「好無信心」，亦有49%對香港的經濟前景「幾無信心」或「好無信心」。該機構形容，有計劃移民的港人比例「絕對不是一個細的數字」，代表香港「約四分之一人都想走」，希望政府正視移民情況。

香港民研在本月21至24日進行調查，訪問了6,723名市民意見。結果顯示，24%受訪者有計劃移民，較上年8月上升4%，當中「已準備好隨時離開」的受訪者百分比達到3%，而「準備中」的亦有7%，「有計劃未有準備」的則為14%。未有計劃移民的受訪者有65%，當中表示：「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的人增1%，達38%；「任何情況下均不會離開」的人則下降了8%，只有27%。調查亦發現，僅有27%受訪者對香港未來的政治環境「好有信心」或者「幾有信心」。

只有30%受訪者表示，對香港人未來享有的個人自由「好有信心」或「幾有信心」，而表示「好無信心」或「幾無信心」的則達到57%。經濟前景方向，只有25%受訪者表示有信心，另23%表示「一半半」及49%表示無信心。至於對內地未來的政治環境，約33%人表示有信心，8%表示「一半半」，51%表示無信心。最多受訪者（35%）認為，「個人自由」變差，促使他設法離開香港；其次則為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，港人移民的意欲呈上升趨勢，有計劃移民的港人最近更升至24%，而令港人希望移民的因素主要是政治、經濟及疫情，其中最重要的是政治因素。雖有移民意欲的人與真正移民的人有差異，但不少人已有具體行動，反映香港的「政治推力」或已大於「經濟拉力」，加上不少國家放寬港人移民政策，他預料今年暑期情況或會持續。而離開的多為高學歷的中產人士，他希望政府正視人才流失問題。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，近期出現的移民潮，可追溯到一直以來的高樓價及年輕人缺乏向上流機會，2019年的反對修訂逃犯條例運動是爆發點，從不少年輕人移民可見一斑。反覆爆發的疫情，甚至去到第5波時醫療系統崩潰及長者死亡率高等，均反映政府防疫能力不足，甚至影響管治威信，加上經濟下滑及失業問題等，均令港人對政府信心蕩然無存。

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