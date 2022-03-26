警沙田緝毒拘2男　掃蕩違規派對房間11客罰款

沙田警區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，拘捕多人。沙田警區特別職務隊昨日（25日）凌晨約1時，在沙田碩門邨一帶進行打擊毒品行動，期間發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查。警員在該輛私家車內檢獲19包、約共重約4.3克懷疑霹靂可卡因，總市值約6千港元。

警員發現姓曾(23歲)男司機只持有私家車學習駕駛執照，沒有攜帶身份證明文件，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「駕駛時無有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「外出時没有攜帶身份證明文件」拘捕該名男司機。

與此同時，警員經進一步調查後，約於同日晚上10時40分，在馬鞍山耀安邨拘捕另一名姓楊(26歲)男子，涉嫌「販運危險藥物」及「容許他人駕駛時沒有第三者風險保險」，兩人正被扣查。

此外，同日晚上約8時40分，沙田警區特別職務隊聯同沙田警區特遣隊，於區內進行打擊違規派對房間行動，突擊搜查區內工商業大廈，並在安耀街一商廈單位內，搗破一間懷疑違規經營的派對房間；一名姓陳(26歲)本地女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），被警員發出傳票。

單位內另外7男4女(22至33歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。