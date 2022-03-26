臨時失業支援推出3天近18萬人申領　當局指無MPF戶口處理需時

2年多新冠肺炎疫情襲港下，失業率高企4.5%，港府終破天荒撥款30億港元推出「臨時失業援助金」，資助失業人士及指定行業的停工人士1萬港元，本周三(23日)起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今早(26日)在電台節目表示，支援計劃至今接獲17.9萬宗申請，當中9.5萬宗申請在首日開放登記時收到，她認為本港失業率升至4.5%，相信3月份失業情況會更惡劣，形容申請宗數多屬意料之內，但無預期開放申請數天就達到這個水平。

何表示，已陸續將申請資料轉交代理人處理，目標是遞交申請後的3至4周內收到款項，而現時收到的申請中，約3成申請人沒有強積金戶口，她相信這類人士大多是在食肆工作、或是「長散工」，認同他們都急需協助，但由於缺乏證明文件，需要較長時間處理，當局會透過兩間非政府機構主力跟進該類個案。

另外，她重申當局已為失業支援計劃預留30億港元，預計有30萬人受惠，如果申請者最終多過預期，將動用第6輪「防疫抗疫基金」的應急款項。她又提醒，市民需要在遞交申請前失業至少30天，並且是「短期失業」，換言之要在去年10月至12月期間曾經工作。