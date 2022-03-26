確診病亡高居不下　專家指長者接種率推高至9成起碼要1個半月

本港每日新增的新冠確診仍然「萬萬聲」，但宗數已稍微回落，新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今早(26日)在電台節目表示，第5波疫情明顯已經過了高峰期，但日均死亡個案仍維持在200宗左右，承認下跌得太慢，認為現階段市民未可鬆懈。

劉表示，按現時長者接種率推算，最少要花多6星期，才有望將接種率提高至9成。他指本港6,000多宗新冠患者病亡個案中，有7至8成是70歲以上、逾7成是80歲以上，絕大部分人未完成接種疫苗。他又指，疫情前同期的死亡人數遠低於現在，反映新冠病毒確實令死亡人數增多。

公務員事務局局長聶德權回應時承認，雖然第5波疫情已過高峰，但死亡個案高令人關注，指死亡患者中有7成是80歲以上的長者，形容打不打針是「生與死的分別」。他稱，目前80歲以上長者有57%已接種第1針，4成完成接種2針，接種率仍然低；指當局已經完成第一階段的安老院舍外展接種服務，但有4成的長者因確診未能即時接種，會在4月中展開第2階段工作，為康復長者接種第1針，以及為其他長者打第2、3針，當局會繼續加強游說工作。