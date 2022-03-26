金發局主席冀盡快通關　憂外界視香港為孤島損經濟利益

香港在疫情下設立溶斷機制，人口流動減少之餘對外的經濟活動亦深受打擊。香港金融發展局主席李律仁今（26日）在電台節目表示，「香港絕不能被外界視為孤島」，又提到香港是外向型經濟，可以結合大灣區的科技力量，以國際化和開放的環境，發揮金融中心的功能，希望當局可以「加把勁，努力對外對內通關」。

李表示，第5波疫情暴露香港作為一個國際大都會，隱藏著一些深層次問題，有很多需要照顧的社群和需要解決的問題，而金融亦了會為香港帶來經濟利益，亦幫助香港更趨國際化，認為若未能在日益複雜的地緣政治環境下，繼續發揮作為中國的國際金融中心的功能，香港就會失去獨特性。

他認為，香港的關鍵在於聯繫國家和世界，讓國際金融機構進入中國內地的主要樞紐，而完善的監管和法律制度，以及基礎設施的配套，都佔盡優勢，作為處理全球最大規模的離岸人民幣業務的地方，香港必須恪守本分，做好作為中國的國際金融中心。李律仁稱，隨着疫情第五波慢慢過去，香港亦是時候努力對外對內通關，「畢竟虛擬世界雖大、電子通訊再好，人類始終是群體動物，需要面對面的接觸」。

另外，李亦提到早前政府發布財政預算案，其中就香港作為國際金融中心提出一系列措施，包括審視上市規則擴寬至先進技術企業的集資管道。就有意見認為，措施或會為投資者帶來風險，李則指出科技是經濟增長甚至是賴以支持的動力，應該讓更多人可以參與投資，分享科技帶來的成果，又提到科技的大規模應用，驅使金融機構變得愈來愈數位化和精實化。