1.6萬名確診者獲處方2款口服藥　醫生認為仍需時觀察及判斷成效

第5波疫情稍微回穩，醫管局早前已向部分新冠病人處方新冠口服藥，截至昨日(25日)，當局向約1.6萬病人處方默沙東藥廠或輝瑞口服藥。有醫生表示，以上2款藥物的臨床效果大致良好，副作用相對少，惟需時觀察及判斷其成效；醫管局則指，藥物對包括Omicron、Delta等變種病毒都有一定作用，料對日後出現的變種病毒亦有成效。

醫管局日前更新以上藥物的臨床指引，60歲或以上長者，不論有否接種新冠疫苗紀錄，均可處方口服藥。截至昨日，醫管局已向大約1.2萬名病人處方默沙東藥廠藥物，以及近4千人處方輝瑞口服藥。

威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生雷頌恩指出，2種藥物的臨床效果大致良好，副作用相對少，不過由於在本港的使用時間短，須觀察一段時間才可判斷成效。至於當局會否進一步放寬藥物的臨床使用準則，她認為年輕、無長期病患、及曾打針者，感染後變成重症的機會很低，故不建議處方予所有疫患。

醫管局另正考慮引入阿斯利康藥廠的抗體注射藥物，主要針對免疫力嚴重不足者，預防新冠感染。雷頌恩以接受器官移植人士為例，他們打針後未必能產生足夠抗體，而注射相關抗體可預防感染，做到雙重保護，不過強調不能替代打針。

就默沙東藥廠或輝瑞口服藥的成效，醫管局總感染控制主任賴偉文表示，口服藥對變種病毒，例如Omicron及Delta有一定成效，預計對日後或會出現的變種病毒亦有作用。當局另引述藥廠臨床研究稱，相信二次感染的新冠患者，都適合使用口服藥物。賴又指，醫管局本身有機制向私家醫院分發藥物，若私家醫生有需要，局方會積極配合和個別處理。