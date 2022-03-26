坐困愁城逾兩載　調查指近半歐洲企業擬撤港　商會促防疫鬆綁

疫情下香港實施嚴厲出入境政策，極大程度打擊對外的經濟活動。香港歐洲商務協會近期訪問了260名不同商會的會員，近半在港的受訪歐洲公司正在考慮2023年搬遷，批評港府實施極嚴厲防疫措施，正是企業撤離的主要原因。

調查在今年1月18日至2月5日以網上形式進行，當中70%代表員工是少於100人的公司。結果顯示，在有計劃離開的公司中，25%表示未來12個月內全面遷出香港，而24%計劃至少部分遷出；只有17%的公司表示他們在未來12個月內沒有任何搬遷計劃；餘下的34%則未有決定。

有58%受訪者表示，曾收過政府在疫情期間的資助，但普遍認為作用不大，若以5分作為滿分，只有2%認為有效程度有5分。調查亦發現，有逾50%受訪者表示，吸引海外人士駐港面臨困難，當中40%與「檢疫隔離、旅遊限制，及無法與家人團聚有關」，其次則為簽證議題。

報告認為，香港的「清零」政策為企業帶來嚴重後果，商會強調香港的最大優勢是其全球連通性，以及與中國大陸的連接，惟「已幾乎完全喪失了」。該會希望政府放寬措施，讓已完成疫苗接種和檢測呈無確診的來港人士家居隔離，以及加快更新旅遊指引，與最新的自我隔離安排看齊。

港府早前已宣布，計劃從4月起陸續「鬆綁」部分防疫措施，解除來自9個國家的航班禁令、縮短入境隔離時間，並讓學校復課。