安老院舍感染個案回落　內地逾600照顧員抵港

本港第5波新冠肺炎疫情持續，港府每日召開記者會交代抗疫工作。特首林鄭月娥今日(26日)表示，當局本月初將抗疫工作放在「三減三重一優先」，整套策略對象為長者，而醫管局下目前有約1萬位病人，當中長者佔85%。另宣布成立跨部門工作小組，檢視院舍抗疫能力。至於會否提前放寬社交距離措施，林鄭表示昨日(25日)確診數亦多於1萬宗，她希望今日確診數可少於此數，並強調放寬措施的前提是疫情沒有反彈，但當局不提早在4月21日前放寬。

勞工及福利局局長羅致光表示，昨日安老院舍感染個案回落至971人，社署破格聘用短期合約照顧員，另截至昨日已有630名內地照顧員抵港，會學習照顧長者，過半到達不同暫託中心。本地都收到5,500份申請，首批獲聘42人已經完成訓練，去院舍提供服務，第二批22個正在接受訓練，第三批40人下個月訓練。

羅致光指，由於第5波疫情來得快，檢疫中心需轉型成確診長者社區隔離暫託中心，其中啟德暫託中心已於本周一(21日)開始逐步啟動，荃灣的社區中心將會在後日(28日)投入服務。另由於去年下半年大部分床位都空出來，當局計劃將部分設施做緊密接觸者的院友隔離用途，並會成立勞福局常任秘書長檢視院舍通風設施，跨部門包括食物及衞生局工程署等部門。

林鄭月娥表示，暫託中心紓緩醫管局病床、安老院舍壓力，目前有6間暫託中心已投入服務，但重申當局會繼續建設，包括幾個室內場館及洪水橋均有地點。羅致光補充指，會調整人手安排減輕壓力，例如院舍確診個案就會經過醫管局評估，視乎是否適合去隔離中心，不需要先去急症室再分流，安排會在未來一個禮拜備用，如果沒有確診就不用。

至於醫院外如何做好「三減三重一優先」的工作，本港80歲以上長者目前已打第一針疫苗約57%，第二針約40%。另將繼續為院舍長者接種疫苗，亦希望更多社區的長者打針。當局明日(27日)交代打針進度。對於院舍打針率引起爭議，林鄭指不代表政府有強力手段保護長者會因為法律爭議就不做，她慮為打針比例愈高愈好，希望70歲以上長者接種率達9成。

針對公務員事務局通告，指公務員將會恢復服務，林鄭月娥指上班有謹慎措施，相信分更上班減少人流，如果長期放緩公共服務會影響市民及經濟。對於確診個案飆升，林鄭指協調溝通工作未完善，部分溝通不足，因為每個部門專注自己的範圍，會最大努力改善。