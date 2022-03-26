防疫無信心　林鄭無意取消熔斷機制　拒早於4.21前放寬社交措施

本港新冠肺炎確診數逐步回落，政府早前宣布將分階段放寬社交距離措施，至於會否有提前放寬的可能，特首林鄭月娥今日(26日)在記者會上表示，昨日(25日)確診數亦多於1萬宗，她希望今日確診數可少於此數，又強調放寬措施的前提是疫情沒有反彈，但當局不打算提早在4月21日前放寬。她又指，政府目前無計劃進一步大幅放寬或取消航班熔斷機制。

林鄭指現時隔離設施充足，第5波疫情沒有可能完全隔離所有緊密接觸者，因為有關每日數以萬計，公共衞生政策要調整，所以有家居隔離，但仍有法例規管。她又稱曾有人病症輕微，抗拒進入隔離設施，令政府與該批人士不協調，但情況不能僵持，所以有允許家居隔離，提供家居支援。

針對公務員事務局通告，指公務員將會恢復服務，林鄭月娥指上班有謹慎措施，相信分更上班減少人流，如果長期放緩公共服務會影響市民及經濟。對於確診個案飆升，林鄭指協調溝通工作未完善，部分溝通不足，因為每個部門專注自己的範圍，會最大努力改善。