跨國企業掀離港潮　陳智思倡效法海外放寬檢疫安排

港府下月1日起取消9個國家的禁飛令，並把海外入境港人的強制隔離期縮減到7天。行政會議召集人陳智思今日(26日)於電台節目表示，因為海外不少國家已取消檢疫安排，認為有關安排可接受但仍有空間進一步放寬，又指跨國企業如因嚴厲的檢疫安排而遷出，相信搬回來的機會不大。

行政長官林鄭月娥今在記者會表示，9個國家恢復航班後，仍然有熔斷機制，目前無計劃更改規矩，認為是公共衞生措施會為香港最大的利益着想，故此上機回港需要展示預訂酒店紀錄，如果酒店房間出現爆滿，政府屆時會研究相關問題。

對於外地港人回港後的檢疫期減至最少7天，陳表示有關安排暫時可接受但不能長期持續。他解釋指現時不少海外國家早前已取消入境限制，但香港仍然維持嚴厲的檢疫安排，已令部分跨國企業把亞太區總部遷出香港，搬到杜拜、新加坡等地，並指除非企業的主要業務在大中華地區，否則相信它們搬回香港的機會不大。

陳強調，於抗疫與維持經濟活動之間，政府需要取得平衡，否則難以彌補抗疫措施造成的經濟損失。他又相信這一波疫情，亦可讓內地參考如何處理，指內地不會永遠閉關，估計可能內地稍後會逐步開放。