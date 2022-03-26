警破洗黑錢集團拘8人　涉款逾9000萬　調查再揭偽鈔案

警方早前根據情報展開調查，發現一個控操傀儡戶口的洗黑錢集團，以大量金錢招攬低收入人士，開設虛擬銀行戶口，並指示他們將登入銀行戶口資料交予集團骨幹成員，然後戶口接收詐騙案的犯罪得益，然後透過不同的傀儡戶口在短時間內轉帳，以進行清洗黑錢的活動。

初步經調查發現，該集團涉嫌與去年9月至11月期間，利用傀儡戶口清洗逾1000萬港元、來自30宗騙案，當中包括17宗投資騙案、12宗網上情緣編案、1宗網上購物騙案的部分犯罪得益。而30宗騙案發生於去年5月至12月，合共損失6500萬港元。30名受害人(7男23女)，年齡由24至65歲，當中包括商人、文員、經理、主婦、退休人士等，損失由11萬至逾1700萬港元不等。

警方經深入調查後，發現集團骨幹成員與傀儡戶口持有人，合共持有38個本地銀行戶口，於2018年8月至2022年1月期間合共收取不明來歷款項達9100萬港元。警方相信為清洗黑錢的款項。

警方財富情報及調查科於昨日(25日)展開代號「信達」行動，在港九多處拘捕3名骨幹成員及5名傀儡戶口持有人。當中包括5名本地男子、2名本地女子及1名泰國籍男子，年齡介乎29至73歲。他們報稱無業、清潔工人、客戶服務員、廚師等。他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「串謀洗黑錢」）。其中1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎30至73歲，亦涉嫌製造偽製紙幣被捕。

警方在疑犯及其住所，檢獲與案有關的銀行卡、信件、手機及電子設備。警方搜查骨幹成員寓所檢獲25張面值500港元的偽鈔總值12500港元，以及一套製造偽鈔工具等證物，包括家用電腦及家用式打印機、閃粉顏色筆、鎅刀、剪裁用的墊板、大量紙張等。警方相信有製造偽鈔，並偽造防偽特徵企圖掩人耳目，在市面上使用。

據悉，檢獲的偽鈔品質低劣，市民不難分辨，相信有部分偽鈔已有流出市面，數量有待警方進一步調查。

財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示，行動拘捕洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口成員，並已成功打擊偽造鈔票集團。警方正追查涉案款項的去向，不排除稍後會有更多人被捕。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據現行香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。另外，任何人士如干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。

警方呼籲市民如找贖鈔票的時候，不管是面額大或小的鈔票都要仔細檢查清楚防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感變色圖案及凹凸手感。市民又如收到偽鈔，不可繼續使用並應馬上報警，因如企圖使用會觸犯刑事罪行條例第200章(管有偽鈔及行使偽鈔)的罪行，一經定罪，最高可被監禁14年。