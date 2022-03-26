調查揭保護裝備不足逾半清潔工焦慮　團體促政府加強前線保障

第五波疫情嚴重，令前線工作量大增，惟清潔工人欠缺妥善保護，令他們焦慮大增。有團體今日(26日)公布清潔工疫下的生活處境作出調查，結果發現46%受訪工友表示獲發的保護衣數量不足夠應付疫情下的工作要求；59%受訪工友表示沒有獲發快速測試包；至今56%受訪者已出現中度至非常嚴重的焦慮水平。

明愛勞動友善社區計劃於今年2月22日到3月17日期間，以電話形式訪問63位清潔工友，結果顯示，56%受訪者出現中度至非常嚴重的焦慮水平，主要由於疫情工作量及工時增加，但裝備卻嚴重不足兼質量低。56%受訪者認為口罩規格不足；46%受訪工友表示獲發的保護衣數量不足夠應付疫情下的工作要求。

63歲於在食環署擔任外判清潔車隊司機的勤哥表示，疫情下要較以往多做一倍的工作，更被臨時調派到強檢地區進行垃圾收集的工作。他感嘆「工作好辛苦，出入疫區」，又指「除咗頭一兩日有裝備，之後就咩裝備都無，阿頭叫我重用保護衣、膠手套，其實真係好唔合理！」

此外，任職清潔工的79歲文姐則投訴公司目前提供的口罩太薄、漏風、非獨立包裝。她期望公司改善裝備，保障工友安全，並呻「我只係返工，不應該搵命博，但現在就是搵命博一樣！」。

因此，相關團體促請食環署應定期主動審視前線清潔工的防疫裝備，如以更高規格的口罩取代外科口罩以應對新型傳染性高的變種病毒，並提供充足保護衣、搓手液、快速測試包給工友。此外，團體亦要求停止無理加班，超時超額的工作應給予相應的補償；發放及追溯疾病津貼，以隔離令及自我聲明取代醫生證明書。