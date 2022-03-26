今增8841宗染疫個案　包括4957宗經快測呈報　確診跌至4位數

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(26日)新增3,884宗經核酸檢測確診個案，包括6宗輸入個案，另有宗4,957經快速檢測呈報平台登記及成功確認。換言之，本港新增8,841宗確診個案。本港對上一次錄得四位數確診為2月24日，當日確診個案為8,798宗。今波疫情累計共1,107,839宗病例，其中707,409宗為經核酸檢測確診個案，另外401,124宗為快速檢測呈報個案。

歐表示，由衞生署公共衞生化驗服務處分析的1,264宗確診個案中，沒人感染Delta變種，另有1,234宗染Omicron，有30宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。他指出，昨日(25日)無新增院舍出現新冠爆發，院舍死亡個案增至3,786宗，第5波至今共有783間安老院舍受影響，其中過去兩周新增41間安老院舍有爆疫，佔全港安老院舍5%，影響805院友、147個員工。

至於殘疾人士院舍第5波共284間有爆疫，過去兩周新增19間，佔全港殘疾人士院舍5.7%，影響232名院友、126個員工。