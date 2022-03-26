再增139新冠患者離世　涉3歲女童　第5波累計6888人病亡

新冠肺炎疫情持續，港府今日(26日)公布新增139名患者離世，其中114人過去一日於公立醫院離世，涉及65男49女，年齡介乎3歲至106歲，當中52人來自院舍。死亡個案中有106人為65歲以上長者，76人沒接種疫苗，27人已打一針，11人打兩針。第5波疫情至今已累計有6,888人病亡，病死率0.62%，而院舍死亡個案增至3,786宗。另外，醫管局補充，昨日(25日)實際新增140宗死亡個案，但因有1宗3月14日的個案早前誤被納入統計，現時總數經扣除後，更正昨日比前日(24日)新增139宗死亡個案。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，昨天新增的死亡個案中，有5宗經法醫通報，全部均在本月16日死亡，涉4男1女，年齡介乎67至92歲，全部無打針及有長期病。另由於數據滯後，本月5日至24日期間再有21名病人離世，包括10男11女，年齡介乎39至105歲。

李立業另公布年輕死亡個案，包括一名39歲男，有長期病患，須長期臥床及插喉餵食，並有腦癇症，本身是護老院病人，早前發燒並在3月10日確診，之後情況惡化延至昨日不治。第2名為52歲女，本身有末期癌症，在本月22日到門診覆診時，見症狀變差，有腹水及膽管塞，而她在3月頭時已經快測得知確診，後被安排到病房治療，但因膽管塞問題惡化，延至昨晚不治。第3名為56歲女子，她有甲狀腺病，昨日凌晨到醫院急症室時已出現高燒及氣促，有肺炎，送入病房後情況繼續惡化，經急救及插喉後，延至今早不治。

另昨日有一名3歲女童的死亡個案，她本身有嚴重腦病變，情況之前一直經常住院，在本月18日下午到威爾斯親王醫院急症室，有發燒、抽筋等情況，經快測後確診，須插喉及入兒童深切治療部，院方之後啟動治療，包括處方瑞德西偉、類固醇等，但情況一直惡化，心跳慢及血氧量轉低，延至昨日下午不治。至於女童離世是否與新冠肺炎有關，李立業指要視乎死因庭判斷。

累計死亡個案方面，死者年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲，兒科個案佔8宗，18歲至59歲死者為269宗，佔整體死亡個案3.9%，其餘6,602宗為60歲以上長者，佔整體95.8%，當中4,881宗為80歲以上長者，佔整體70.9%。

在接種疫苗方面，有88.6%的死者是未接種疫苗或只接種1針，至於80歲或以上更高達90.7%是未接種疫苗或只接種1針。有打兩針或以上的死亡率是0.1%，比起沒打針或只打一針的死亡率1.84%，相差18倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針或以上的死亡率是3.1%，比起沒打針或只打一針的死亡率11.8%，相差3.8倍。

此外，現時共有10,799名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。昨晚新增51名病人情況危殆，當中有25人沒打針記錄，60人情況嚴重，105名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1,447人康復出院。醫管局累計共20,677名員工染疫，當中人17,018已康復返回工作崗位。