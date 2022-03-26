政府擬精簡城規程序　團體憂削公眾參與權　學者質疑「貪快得慢」

政府早前提出多項精簡城規程序的修例建議，引來社會廣泛討論。有團體今日(26日)舉辦公開論壇，討論有關修例建議屬加速或是削權。有城市規劃師認為，此修例建議爭議點眾多，其中最大問題應屬剝奪市民發表意見的聲音，有學者形容「10年的發展用1年時間去規劃是否很過分？」；關注團體則指即便精簡城規條例，但現時本港在住屋的分配流程上出了問題，建議政府可考慮設一手樓空置稅，應比精簡規劃程序可節省出更多時間。

近年政府提出多項大型發展計劃，例如明日大嶼、北部都會區等均極受爭議，為加快土地供應及發展，發展局早前提出多項精簡土地發展相關法定程序的修例建議，以將整個規劃發展程序的時間可以加快兩年至兩年半。香港中文大學未來城市研究所社區與地方管治研究中心，聯同本土研究社及社區客廳，於今日舉辦網上公開論壇，討論有關修例建議。

城市規劃師何小芳表示，城市規劃需要公眾參與及諮詢，在最初訂立城規程序時已有公聽的程序，而以往修改條例應是增添公眾諮詢，現時減少公眾申述的程序屬倒退，更形容此修例建議是「一個好大的騙局」，因節省數個月的時間，但卻粗暴地剝奪了市民發表意見的聲音，而挑選個別申述人出席公聽會，更會破壞公平公開原則，擔心若屆時出現爭議只會「貪快得慢」。何認為，精簡發展程序並非不可取，但公眾諮詢的程序本身並不多，建議可以減省收回土地的時間。

本土研究社研究員陳劍青則質疑，修例建議下只有土地擁有人、獲授權者或政府可提出改劃申請，變相是「有地先有權」，而政府的論述似乎針對規劃發展流程的問題，惟他認為對比規劃流程，住屋的分配流程才屬較大問題。他舉例指，部分私人樓宇樓盤花了7年時間仍未全數售出，反映即使加快建設，若分配成問題未有解決，政府關注的房屋問題亦不會改善，形容「規劃呢件事就變成了一個代罪羔羊的角色」，建議政府可設立一手樓空置稅，以加快樓宇分配完成。