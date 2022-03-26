政Whats噏：G19去信財政司　倡港漂應享消費券　

受疫情打擊，市面一片蕭條，而港府為求提振經濟，將預算案嘅重頭戲放喺派發一萬港元電子消費券上，但就唔包括非永久性居民。之不過，吸納咗好多功能界別同選委會界別議員嘅G19，上周五（18日）就去信財政司司長陳茂波，指希望考慮將過去一個財政年度有納稅並完全符合「在港要求嘅非永久性居民」納入可領取一萬港元電子消費券嘅清單上，令經濟復甦增添動力，吸引人才留港發展喎！

有份聯署嘅議員總共有19人，包括謝偉銓、姚柏良等，其中部分係議會「新丁」，亦不乏「港漂」議員，例如喺譚岳衡、洪雯以及嚴剛等人。之於信中就提及一直以來，香港引進嘅非永久性居民優才同專才，為香港各行業帶來專業人才同發展機遇，對經濟發展作出了不可忽視的貢獻，乃社會不可或缺嘅一部分。因此，綜合考慮社會公平同政府財政能力，G19議員認為設定合理嘅標準，惠及長期為香港建設作出重要貢獻嘅非永久性居民喺必要嘅，亦都令佢哋同步享受香港政府同社會嘅關懷同支持！

其實呢個提議喺近幾個月都有提出，當時議員嚴剛喺《財政預算案》發表當日，喺同財政司司長嘅網上會議上，呼籲喺民生艱難時期，應該比非永久嘅「港漂」居民喺適當前提下得到同等嘅機會，即喺提供一萬港元電子消費券。而嚴剛喺1月時立法會質詢環節時，亦提議納稅港漂應該享受政府派糖福利。

之不過，社會上一直對電子消費券嘅派發資格有所爭議，有指唔應該派比已離港嘅移民人士，而外僱又係唔係可以領取呢？但距離4月嘅派發時間漸近，相信一時三刻都好難更改派發資格喇！