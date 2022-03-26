涉多宗確診個案　青衣長康邨康美樓等15大廈納強檢名單

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有15個指明地方被納入強檢名單！政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.柴灣興華(一)邨美華樓

2.青衣長康邨康美樓

3.沙田乙明邨明信樓

4.將軍澳翠林邨欣林樓

5.粉嶺華明邨康明樓

6.藍田興田邨恩田樓

7.深水埗富昌邨富萊樓

8.屯門大興邨興泰樓

9.將軍澳景林邨景棉樓

10.粉嶺雍盛苑雍華閣

11.馬鞍山耀安邨耀謙樓

12.黃大仙竹園北邨梅園樓

13.屯門安定邨定康樓

14.牛頭角牛頭角上邨常滿樓

15.葵涌石蔭東邨蔭恒樓