政Whats噏：做直播遇粗口問候　方國珊辣㷫爆seed

為保持公眾形象，政治人物都應該善於控制自己嘅情緒。西貢區議員方國珊今日(26日)喺Facebook做直播，介紹將軍澳基建設施嘅時候，期間辣㷫爆Seed，指住一位踩單車路過嘅男童，高叫「你知唔知我係邊個呀？𡃁仔！」

話說方國珊今日去到將軍澳海濱長廊做直播，交代跨灣大橋嘅工程進度，指橋面正進行包括路標、電子信號系統等嘅交通安排。跟住鏡頭一轉，就準備講佢背後嘅日出康城，而就喺呢個時候，一位冇戴口罩嘅男童踩單車疾駛而過，當方國珊提醒對方「細路，踩單車要戴口罩！」，竟換來一句「你XX呀！」嘅粗口回應。

眼白白咁睇住對方呼嘯而去嘅方國珊，大嗌「你講粗口呀，細路！」直指呢啲小朋友真係要有家庭教育。佢又倖倖然咁同路過嘅街坊講「佢無戴口罩吖嘛，教佢，啱唔啱呀？」繼而咬牙切齒咁話「如果我捉到佢呢...我就...我就秤佢出嚟。」

其後直播雖然繼續，但試圖平伏情緒嘅方國珊仍恨意難消，講唔夠兩句就突然對住鏡頭話「係嘞，我喺度呼籲，子不教，父之過...嗯，下一句呢？」此時爆粗男童踩單車折返，再度激起怒火嘅方國珊立即御尾窮追，向對方大嗌「細路，你...你知唔知我係邊個呀？𡃁仔！」但下一秒直播就結束咗。