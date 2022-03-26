人手不足疫患遺體滯凍櫃　衞署急聘殮房主任　月薪最高逾4萬元

第5波疫情日增逾百宗死亡個案，大量遺體停放於公眾殮房凍櫃，殮房人手嚴重不足，以致家屬遲遲無法展開殯葬事宜，讓先人入土為安。衞生署近日急急招聘屬公務員職位的殮房主任，月薪介乎21,340至42,545港元，入職要求僅須DSE或會考5科包括中英文合格，似乎甚有吸引力。

惟殮房主任須負責搬運及儲存屍體等厭惡性工作，亦須在驗屍間及不定時上班，更要通過衞生署舉辦的能力傾向測試。除厭惡性工作內容外，申請人須具操作電腦和基本應用程式，例如文書處理的知識；能力傾向亦要適合在殮房工作；並在《基本法》測試取得及格成績 ；以及具備兩年在醫院或政府診所，包括各醫護機構工作的經驗，相信並不是「話做就做」的疫市筍工。

殮房主任的其他主要職責還包括：處理日常文書工作，包括編製統計報告，備存各項記錄和屍體剖驗報告並將之存檔，保存非耗用物品記錄，以及處理查詢；管理殮房和監督殮房前線人員；監察接收、貯存和處置遺體的程序，安排貯存和處置遺體，編製和更新個案記錄，以及編製每日報表；協助安排辨認死者，並向死者至親解釋有關程序；以及協助法醫科醫生預備和運送樣本作特別化驗。