多廈污水驗出新冠　屯門成重災區　22萬居民清潔工等可獲快測套裝

因應觀塘、深水埗、大埔、荃灣、屯門、沙田區大樓的污水檢測驗出新冠病毒的結果，政府今日(26日)公布，明日(27日)起陸續向相關地點約22萬居民、在地工作清潔員工及物業管理員工，派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及樓宇包括，觀塘區樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑；深水埗區保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅；大埔區聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園；荃灣區荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈；屯門區龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恆大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園；沙田區碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。