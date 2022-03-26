上環餐廳犯禁大搞生日派對　警拘負責人票控16客

中區警區公眾活動小隊根據情報，今午(26日)約5時突擊搜查一間位於上環皇后大道中286號一餐廳，懷疑有人舉行生日派對。警方經了解後，拘捕餐廳一名36歲外籍女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），另外6男10女外籍顧客(21至40歲)亦涉及違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》（第599G章），一同遭到票控。

調查期間，警方再發現當中2名分別33及40歲的男子未使用「安心出行」進入餐廳，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），因而對他們發出罰款告票。被捕女負責人目前已獲准保釋侯查，須於4月中旬向警方報到。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。