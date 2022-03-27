下月起調整港人自海外入境檢疫及檢測安排　禁非港人登機來港

政府公布按風險調整海外，即中國以外地區抵港人士的登機、檢疫及檢測安排。由4月1日凌晨零時起，在過去14天曾逗留任何海外地區的香港居民必須出示認可疫苗接種紀錄、出示預定起飛時間前48小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測無染疫(即陰性)結果證明；及出示指定檢疫酒店到港後7晚(提早完成強制檢疫)或14晚預訂確認書，方可登機來港，而非香港居民則不得從任何海外地區登機來港。

新安排的適用人士包括於登機或到港當天或之前14天曾在任何中國以外地區逗留，已完成疫苗接種i並持認可疫苗接種紀錄的香港居民。

相關人士抵港後須接受檢疫，包括基本要求於指定檢疫酒店強制檢疫14天；強制檢疫期間每天接受快速抗原測試、第5天及第12天接受核酸檢測。

如選擇符合條件後提早完成強制檢疫的人士，包括已完成疫苗接種者及其陪同的12歲以下小童，於抵港第5天的核酸檢測和第6天及第7天的快速抗原測試結果均為無染疫(即陰性)，可提早完成檢疫，並必須離開指定檢疫酒店。惟其後仍須接受7天的自行監察；及抵港第12天到社區檢測中心或流動採樣站，或到獲政府認可的本地醫療檢測機構接受自費接受檢測。

若相關人士選擇不提早完成強制檢疫，則須在確認第12天的檢測及第14天的快速抗原測試結果均為無染疫(陰性)後，方可離開指定檢疫酒店。