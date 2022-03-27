38間指定酒店　下月起供應逾萬間房間　予回港人士檢疫

政府表示，正致力增加指定檢疫酒店供應，以應付從海外回港的香港居民，包括屬香港居民的外籍家庭傭工或已獲發簽證來港的外傭的需求。當局決定將13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間。該批酒店將由4月1日起陸續投入服務，而有關期間的房間將相繼開始接受預訂。同時，政府亦已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求。綜合而言，將有38間指定檢疫酒店提供合共超過10,000間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇。

此外，現時3間用作隔離設施的酒店將從4月1日起預留作外傭檢疫用途，連同現有一間外傭指定檢疫設施，4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

政府公布將於下月起撤銷對澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府會在落實「外防輸入」的前提下，有序增加指定檢疫酒店的供應。