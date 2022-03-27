食物援助計劃　觀塘最多人領餐

社會福利署自2009年起資助8間非政府機構營辦短期食物援助計劃，向低收入人士提供短期基本膳食。8間機構分別為全港各區服務，統計顯示觀塘區為全港最多人申請及領餐的區份，單計該區去年已有逾60萬餐次。負責援助該區的機構指，觀塘區今年2月的受惠人次較疫情前上升近7成，多了失業人士申請援助計劃。

按照社署提供資料，觀塘區上年度申請食物援助的宗數為3,542宗，受惠人次超過1.1萬，已提供餐次逾63萬，冠絕全港。至於劏房林立，常被標籤為貧困區份的深水埗，同期申請宗數為1,949宗，受惠人次5,795，與觀塘區的數據有明顯落差。

循道衛理觀塘社會服務處服務隊督導主任關永成指，觀塘區貧窮率屬全港最高，亦有許多人居住公屋，疫情下失業及開工不足的市民亦有申請食物援助，今年2月的受惠人次約1,500人，比起疫情前的2019年同期上升約66%，而當區居民可透過電話申請援助，惟需通過資產審查，合資格人士可獲派發乾糧，超市禮券及快餐店飯券等，供他們自行兌換所需食物。