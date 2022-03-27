教會組義工隊為確診戶送糧　四口家僅剩3包即食麵

第5波疫情確診人數海嘯式飆升，不但政府無力應對，許多基層家庭亦因家人突然確診並快速感染全家人而不知所措，屯門有公屋家庭全家確診求救無門，全家一度只剩下3包即食麵，形勢相當嚴峻。有教會成立支援隊，專門為確診家庭速遞食物及抗疫物資，亦與區內小店合作推出飯券助基層戶度難關。

中華基督教會田景堂主任牧師黎燕萍指，教會在第5波疫情爆發時，收到逾200個家庭求助急需支援，他們有失業者，亦有確診人士，有公屋戶因全家中招而無法外出購買基本糧食，當時政府應接不暇，無法支援每一個家庭，教會有見及此成立「一領一疫境支援小隊」，當收到家庭求助時，義工會為他們送上糧食及抗疫物資，亦會安排醫生為他們視像診症，當中有很多個案情況危急，有家庭更接近斷糧狀態，「一家四口得番3包（即食）麵，再冇人送嘢上去唔知點算。」

有關教會亦有定期舉行派飯券活動，黎指每周約有100個家庭受惠，而教會亦與區內的小店合作，向小店購買飯券後，市民可憑券到小店領取指定飯盒，既能幫助基層市民，也能協助疫下經營困難的商店，而教會亦會派發快餐店現金券，讓受惠市民可自行到快餐店用膳。