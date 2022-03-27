東方日報A1：百業打殘　搵工艱難　後生仔爭食二手飯

新冠疫情導致本港民生凋敝，嚴重打擊經濟，基層市民生活堪憂。東網近日直擊多名市民在深水埗的美食廣場爭食「二手飯」，當中有廿來歲出頭的「後生仔」甫發現剩食就狼吞虎嚥；有長者更以多個湯碗收集剩食。有團體直指近期派發飯券數量較疫情前激增10倍，形容基層已達山窮水盡。政府資助食物援助計劃無論申請及受惠人次均較疫情前上升逾6成，議員指政府社福資源不缺，惟欠缺宣傳，變相令資源難以充分利用。

本港最新失業率上升至4.5%，超過15.8萬人失業，政府早前推出「臨時失業支援」計劃首日接獲近10萬宗申請，顯示超過6成人第一時間申請救急。失業人數急升，有人甚至三餐不繼，東網日前更直擊有年輕人在深水埗一個美食廣場吃「二手飯」。

一名外表看來只有廿來歲的男子，下午4時多出現在上述美食廣場，他手持木筷子及紙杯，不停在食堂的座椅之間徘徊。當他看到眼前出現其他食客吃剩的半碗牛肉飯及半碟炒青菜時，立時將兩樣剩食放在同一個餐盆上，二話不說坐下來進食，不消5分鐘已把所有食物吃光，惟記者上前詢問他是否需要幫助時，他卻不發一言地離去。

除了該男子，記者在午飯時亦發現多名人士在有關美食廣場內多番巡視，有長者索性坐在陌生人對面，盼他會吃剩飯餸讓他立時吃到二手飯，可惜食客大多都把飯吃完，有長者整個中午都無法找到食物充飢；亦有打扮斯文，身穿恤衫的長者收集多個膠湯碗，疑將剩食倒在一起再進食，這些畫面在疫情初期亦曾出現，如今更見年輕面孔加入。

疫情重挫經濟導致民不聊生，社會福利署去年8月更將短期食物援助計劃恒常化，自疫情爆發以來無論申請人數、受惠人次及提供的餐次數目均較疫情前大幅上升，當中2020/21年度申請個案逾21,045宗，較未有疫情時的2019/20年度的13,142宗上升60%，提供的餐次更逾400萬，亦較疫情前上升逾60%。

「冇疫情時派幾百張，依家係派幾千張飯券，我都未見過呢個情況。」香港社區組織協會副主任施麗珊指，疫情衝擊下令許多基層山窮水盡，該組織的飯券亦供不應求，過往只需數百張飯券急升10倍至數千張，有家庭食不果腹欲取多一張飯券亦無能為力，形容服務社區以來從未遇過如此嚴峻局面，促政府延長「臨時失業支援」計劃，提供為期半年的津貼，同時亦要加強食物支援計劃，助街坊解決燃眉之急。

社福界議員狄志遠表示，疫情持續逾兩年，無論個人情緒或香港經濟都陷低谷，對基層打擊沉重，他亦接獲個案指失業後不敢告知家人，亦沒有向政府求助，不排除淪落到去飯堂吃二手飯的地步。他慨嘆香港社福機構資源不缺，如失業援助，食物支援計劃等可保障市民基本生活，促社署加強宣傳，如設立熱線讓市民查詢，將有需要人士轉介去適合的社福機構，不願再見此類令人心酸的景象。

社會福利署發言人指，政府在2020/21年度已將服務計劃的承擔額先後增加共2.12億港元，並預留約4.15億港元作經常開支；去年6月1日起限時放寬服務計劃的資產限額12個月，與在職家庭津貼的資產限額看齊，會繼續密切留意最新經濟情況，並持續檢視服務計劃的推行及援助，以協助有需要的市民。