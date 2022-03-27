居宿舍染疫警員疑沒遵指引擅外出　管理員兼任送餐員致中招

受疫情影響，多個紀律部隊人員均有染疫，其中在秀茂坪紀律部隊宿舍內，疑有確診警員及其家屬未有遵守居家隔離的規定而外出，另有指大廈管理員要兼任「送餐員」，將外賣食物送到確診單位，疑導致管理處職員增加確診個案，警方稱，未有接獲相關投訴。

東網接獲報料，指秀茂坪紀律部隊宿舍有多名警員染疫，惟有關警員及其家屬未有遵從居家隔離指引，擅自外出，其他住客擔心造成播毒，住客曾向管理員反映，管理員只表示已作口頭勸喻，遵守與否卻無權干涉。

另外，有指管理員要兼任「送餐員」，當確診單位住客落單叫外賣食物，並送抵大廈後，管理員要將外賣食物送到確診單位，而有關安排是由「秀茂坪居民協會」要求大廈管理處執行，而近日管理處有職員相繼確診及出現離職潮，質疑與此安排有關，同時質疑該居民協會向管理處施壓。

警方回覆指，未有接獲相關投訴。發言人稱，非常重視警務人員的操守，如發現有人員涉嫌違反相關規定，警方必定轉介相關當局跟進處理。