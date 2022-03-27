接送專車無影　八旬婦離粉嶺方艙醫院時跌倒　家屬轟管理不善

多個社區隔離設施已運作一段時間，但不時都有管理不善情況出現。有年過八旬的婆婆入住粉嶺方艙醫院，隔離一星期後，本來獲告知有專車安排接送回家，但專車卻突然無影，同行的親人就收到電話要婆婆離開，結果婆婆就在方艙醫院閘口外跌倒，左手腕骨折、右小腿及下巴須縫針等，須另留院一星期才可回家休養。家屬表示，事前事後均無收到專車未能接送的通知，批評當局管理及溝通不善。

讀者梁先生向東網反映，他80多歲嫲嫲及60多歲姑媽，於3月12日快測確診呈報後，同日被送到粉嶺方艙醫院。嫲嫲行動不便，須持柺杖，平時亦要傭人照顧，而姑媽雖有簡單自理能力，但也要持柺杖，亦有輕度智障，曾患癌及接受盆骨手術等。

一星期後，兩老可以離開，梁先生原本獲告知有專車接送她們回家，惟專車未見蹤影，姑媽收到電話，要她們離開。她們唯有一邊撐柺杖，一邊拿着行李走出閘口。梁先生形容，閘口保安已覺奇怪，有為她們召的士，但未幾嫲嫲不慎跌倒，即時送院。

嫲嫲左手腕骨折，須打石膏，右小腿及下巴要縫針，頭部跌傷流血，在北區醫院住了一星期，直至前日(25日)才出院回家休養，但石膏未拆，臉上亦留有大片瘀青。梁先生坦言，他和親人準備好接兩老回家，批評當局在管理及溝通上均有問題：「唔係咁做嘢，你唔只院內要照顧人，出院時都要㗎嘛！」粉嶺方艙醫院位置偏僻，入住者獲准離開時，當局不可能隨即對他們置之不理。

保安局回應說，粉嶺社區隔離設施每天都會於隔離人士離營的高峰時段，即約上午9時至下午4時，安排免費穿梭巴士，接載離營人士到港鐵粉嶺站。當時穿梭巴士接載服務時段已過，工作人員有提供坐椅給該名長者，在設施外等候其他交通工具離去。

期間，該女長者從坐椅起身時不幸失去平衡而跌傷，工作人員隨即上前協助，並進行簡單急救，之後亦有到北區醫院探訪及與其家人保持緊密聯絡。為防同類事件再次發生，工作人員已嚴加留意有需要的隔離人士，盡力聯絡其親友，保持聯繫及溝通，令隔離人士得到適時協助。