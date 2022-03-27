元朗錦壆路臨時貨物接駁場準備就緒　最快4月1日啟用

為確保跨境物資供應穩定，政府籌備將元朗及新田兩幅土地用作臨時貨物接駁場。據運輸業界透露，元朗錦壆路臨時貨物接駁場已進行測試，最快可於4月1日率先啟用。惟有業界憂慮，新安排或進一步令本地司機無工開，而內地司機供不應求或影響運輸成本及貨期等。

政府月初設立3個臨時貨物接駁場，分別位於香港國際機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭。內地司機獲准「南下」，直接將非鮮活食品及其他貨物運送至接駁場，再與香港貨車司機交接。第二階段啟用的兩個接駁場，則分別位於元朗及新田，由地產商無償借出用地。

據業界透露，鄰近錦綉花園的元朗錦壆路接駁場，佔地40萬平方呎，土地已平整，準備就緒，有望本周啟用，當地往來落馬洲口岸車程約10分鐘。至於鄰近口岸的新田惇裕路用地，佔地30萬平方呎，有待前者啟用後才會進行接駁測試，暫未有啟用日期。

香港貨櫃車主聯會主席林海達表示，中港貨車司機直踩全程以外，業界一直有聘用俗稱「騎師」的內地司機，從口岸接手港車，並負責內地運輸行程。以廣東省短途計，每轉車收費介乎900至2000港元。

林續稱，港深政府月中起加強閉環管理，禁止深港跨境司機在內地作業，只准入境深圳後需在四個口岸接駁點，與內地接駁司機交接車輛。有關安排已令本地司機工作減少，展望內地司機獲准「南下」送貨，他擔心「騎師」進一步供不應求下或會漲價，恐增加運輸成本，更影響貨期等。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，約8成本地司機已轉行或失業，憂情況或再惡化，促當局向業界交代新安排的細節。他又說，不少跨境司機仍願意在「閉環管理」下北上工作，包括每次出入境時在口岸接受核酸檢測。

運輸及房屋局回覆東網查詢時稱，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，正與內地當局全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對本地疫情發展的急應措施。當局已在新田用地測試貨物接駁的安排，詳情適時公布。