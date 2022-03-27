排接駁場等廿句鐘　車廂變飯堂兼廁所　本地跨境司機呻收入大減

根據內地指引，自3月14日起，香港的跨境貨車司機被禁止直接到內地拖貨，只准在指定口岸的接駁場與內地接駁司機交接車輛。有本地跨境貨車司機向東網爆料，苦呻有關安排令大量業界人手急速流失，因收入大減，但工時無減，而內地接駁司機反成天之驕子，平均時薪高達1,000港元人民幣。

據了解，新安排下，跨境貨車排隊入接駁場，輪候需時長達20小時，期間香港司機只准留在車厢，嚴禁落車及開窗，用餐和大小二便一律在車廂裏解決。此外，由於不能跨境，車程缩短，香港司機收入大減，加上時間都浪費在輪候入接駁場，導致愈來愈多跨境司機意興闌珊，人手急速流失。

有香港司機苦呻現時內地接駁司機反變成天之驕子，廣州來回深圳連裝或卸貨大概需要6小時，司機索價竟然高達6,000元人民幣。因此，有業界人士提倡在「閉環式管理」大前提下，既然容許內地司機直接運貨到香港，內地當局亦應該公平對待香港的跨境司機，容許他們在同様的「閉環式管理」大前提下直接運貨到內地。

根據資料，深港跨境貨車自本月14日起，入境深圳後須在皇崗、文錦渡、蓮塘及深圳灣共4個口岸接駁點，實施陸路跨境運輸集中接駁，深港司機須在上述口岸與內地接駁司機交接車輛，而跨境司機須持24小時無染疫證明入境，同時每次入境時須在口岸區域進行核酸採樣。