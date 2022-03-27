更生人士申領消費券數度被拒諸門外　關注組織斥形同「二次懲罰」

本港經濟百業蕭條，政府為紓解民困再次派發電子消費券，更加碼至10,000港元。有團體批評當局沿用去年消費券申請標準，即不包括居港超過7年的非永久性居民，致部分未能合乎申請資格要求的更生人士及少數族裔再度被拒於申請門外。有議員建議當局放寬申請限制，彈性處理。

居港11年的傅先生3年前犯事，致現時仍未有永久居民身份證，與7年的連續合法居留計算亦至少要多等4年，故不能申請是次消費券。做過壽司師傳的他，雙腿早前曾接受手術，留下永久性損傷，之後多年來均未曾工作，認為「消費券很重要」。

另一個案阮先生則為越南難民，居港逾20年，於2015年同樣曾犯事被監禁。由於已過連續7年居住，去年8月已申請永久居留身份，惟被指未能交出有關簽證文件而暫時擱置。他說，連同劏房4千元租金，每月支出逾1萬元，惟2年前因工受傷，至今只能靠太太收入，每月度日僅「掹掹緊」。

香港社區組織協會社區幹事吳衞東認為，該批人士已接受社會懲罰，惟再次被拒於納入電子消費券計劃內，形容是對更生人士「二次懲罰」。不少議員均建議，當局應酌情或彈性放寬消費券申請限制，如以居港時間定義有關人士能否合資格領取消費券等。議員林筱魯相信，邊緣個案只數以千計，所涉金額亦是「九牛一毛」，他將連同其他議員於立法會上以個案形式提出質詢。