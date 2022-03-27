回顧院舍接種指最初進展可悲　羅致光稱「救得一個便一個」

院舍於第五波疫情中，死亡累計近3,800宗，勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌表示，早前完成為所有沒有反對及適合接種疫苗的安老院舍長者接種最少1劑疫苗，雖然接種疫苗的最佳時機已過，但還需努力，持着所謂「救得一個便一個」的心態，完成第二和第三劑接種。

羅致光形容指，推展院舍接種工作是「揼石仔」，最初進展十分之「可悲」，回顧去年4月社署啟動院舍外展接種先導安排，結果只有21位長者打針，同年7月展開次輪外展接種，2個月後院友接種率亦只有15%，次輪外展接種時，有51%的家人反對院友接種疫苗。

羅續指，不論衞生署、到診醫生或私家醫療機構醫生，花多少努力、唇舌，至去年底才將接種率提升至22%，推展過程困難重重，仍有10%家人提出書面反對院友打針；有院舍因有院友確診，拒絕醫生到訪接種；亦有醫療隊因為院舍有確診個案，取消打針安排；有院舍主管則認為只獲家人「同意」接種第一劑，醫生不能接種第二劑等。

他又指，香港是最着重個人主義及自由主義的社會之一，甚至說得上是難得一見。過往1年在院舍接種政策上，不斷調整個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，當局仍在努力尋找合情、合理及合法的可調整空間，讓院舍疫苗保護率進一步提升。