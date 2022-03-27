政府本周起圍封強檢時為未接種長者登記　翌日再上門助打針

新冠肺炎第5波疫情持續，政府今日(27日)繼續召開抗疫記者會，主要講解疫苗接種進展，行政長官林鄭月娥表示，疫苗接種策略以科學實證為依歸，諮詢多個專家顧問委員會的意見。她指昨日(26日)下午與3名專家開會，討論如何在現時情況再進一步提升接種率。她指出疫苗接種計劃開始已經400多天，強調政府從來不缺疫苗和接種中心，亦有接種外展隊。

公務員事務局局長聶德權表示，至今全港已接種1,490萬劑疫苗，650萬名3歲以上市民已接種第一劑疫苗，564萬名12歲以上市民已接種第二劑疫苗，而267萬人已接種第三劑疫苗。60歲以上的長者，接種率達年齡組別的70%，政府亦目標在4月份將12歲以下兒童接種率上升至9成。

聶指出，第5波疫情指出重要事實，疫苗能有效降低死亡率和重症機會。他指每日可接種劑量為10萬劑，但過去平均每日接種數目只有6萬多劑，形容是「針等人」。他指出，為了照顧行動不便的長者，將推出家居疫苗接種計劃，正策劃有關工作，將建立網上平台登記，而在組織有關醫護團隊上，亦得到熱烈反應，本周內會先透過義工團隊在派發物資時，為70歲以上、未接種疫苗的長者登記。

他續表示，本周亦會開始在執行圍封強檢時，為70歲未接種疫苗長者登記，並爭取在翌日居民得到未有確診結果時，為他們接種疫苗。在安老院舍方面，政府亦會在4月15日前為全港院舍安排兩次外展服務，為長者接種疫苗，亦會提供復必泰疫苗，照顧部份長者的選擇。

被問到政府在動態清零政策上曾舉棋不定，林鄭解釋不希望社會就動態清零和與病毒共存兩條抗疫路線爭拗，強調每個城市的抗疫策略不同，策略亦會不斷改變。同樣地針對全民檢測，她表示無人能預測3月會全面爆發疫情，故有需要先安排和預備，強調政府在每一環抗疫工作上都有檢討和改善，希望抗疫工作做得更好。

對於勞福局昨日稱會成立一個檢討工作小組，林鄭澄清勞福局的工作小組主力在檢討安老院舍和長者的抗疫工作，但並非替代早前持開放態度的整體檢討委員會，又對離世病人的家人致以深切慰問。她指相關獨立調查委員會應涉及醫療、福利等問題，但認為現時應集中抗疫，獨立調查委員會將會由下一屆政府處理，若下屆政府希望諮詢她作為抗疫負責人的經驗，她亦樂意配合。