國際城市林務研討會首次以網上直播形式進行　逾千人參加

兩年一度的香港2022國際城市林務研討會已於本月上旬順利舉行，研討會首次以網上直播形式進行，吸引約1,200位參加者，較上一屆增加約一倍，下屆研討會將於2024年舉行。隨2020年年中推出2億港元的「城巿林務發展基金」，政府指會繼續重點培育樹藝和園藝業的人才。

今屆研討會的主題為「我們的福祉：城市林木與社區」，發展局綠化、園境及樹木管理組助理秘書長（綠化及園境）黃卓謙表示，研討會為期2天，由3月2日至3月3日，並邀請了20多位來自本地、內地和海外的主講嘉賓，包括世界衞生組織的專家、大學教授及城市林務學者等，並設四個環節─「福祉城市」、「大灣區的城市林務」、「改善健康與福祉的景觀設計」和「健康的城市林木」。

黃卓謙續說，在疫情困擾下，有關福祉的主題顯得特別有意思，有學者表示城市生活限制了人與大自然接觸的機會，而且令人容易接觸環境各種污染物，但研究發現藍綠空間及其他自然為本的解決方案，可提供創新的方法及提升城市環境的質素等。

研討會中，有講者探討華南地區的樹木管理技術和病蟲害，以及如何透過發展城市林木有效抵禦極端氣候，從而提升城市的應變能力，亦有講者分享，城市景觀設計及其對城市的影響分享心得和經驗。

黃補充，研討會網頁設有虛擬展覽專區，展示學生們就城市林務和福祉主題進行的小組報告，並拍攝了5段呈現香港優美園境的短片，讓世界各地的參加者也欣賞到香港出色的園境規劃、公園面貌、城市林木的好處。