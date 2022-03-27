專家料確診數字將橫行　本港未必能達致清零

政府下月21日起分階段放寬社交距離措施，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日(27日)在電視節目表示，預料屆時每日確診數字仍有4,000至5,000宗，又認為確診數字會橫行一段時間，至6月底時，每日確診數字仍會維持三位數，惟指本港未必能達致清零。

郭健安指中大醫院團隊以數學模型推算，在第5波疫情本港有450萬至500萬人受感染，又推算在下月21日首階段放寬社交距離措施時，每日確診個案仍有約4,000至5,000宗。他提醒要慎防人流增加，擔心市民或因放寬措施而鬆懈，令未完成接種疫苗的長者受感染。

他又預料確診數字會橫行一段時間，至6月底解除部分社交距離措施時，每日確診仍會維持三位數。而本港未必可以達致清零，感染人士仍在社區，80歲以上的疫苗接種率仍處於低水平。他認為要進一步推高長者接種率，為新冠病毒成為風土病作準備。至於政府撤銷航班禁飛令，他指當海外出現新變種病毒株，政府應考慮重推航班熔斷機制，並應加強機場檢測新變種病毒的能力。