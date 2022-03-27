紅街市5月起重整　今日最後營運　攤販感不捨

澳門紅街市早年曾重整規劃，當局上月表示將於5月啟動整治工程，施工期為657天。而今日(27日)是紅街市重整前最後一天營運，明天(28日)會關閉，街市內154檔攤販將搬去位於林茂海邊街、後日(29日)起營運的臨時提督街市。屆時將設專線巴士由街市來回高士德區。紅街市今早依然熱鬧，有部分攤販已開始搬遷，亦有人則堅持經營至最後。

在紅街市經營30至40年的攤販表示，今日人流一般，稍後準備搬物品去臨時街市，他稱對紅街市有感情，感到不捨；另一攤販則稱會營業至今晚，希望紅街市整治後環境更舒服，她又稱，部分長者反映臨時街市較遠，所以不會去。

此外，亦有不少人專程到場拍攝紅街市整治前最後的面貌，有市民指，紅街市歷史悠久，相對其他街市更有特色，近日好多人來影相，認為紅街市內外都要盡量保留。

紅街市是澳門唯一仍然維持原有公共街市用途且被評為不動產類別具建築藝術價值的樓宇，但大樓結構時有出現鋼筋銹蝕、屋頂及樓板滲漏水、設施老化及地面排水系統堵塞等問題，澳門政府於2018年9月起，曾為該街市進行重整，為期1年，期間於紅街市經營的檔販搬往位置較遠、設施不足的臨時水上街市，令檔販擔心生意可能大減50%。