市建局推線上視像直播開標　短期内再推業主視像會議

疫情令各項工程停頓，包括市區重建局旗下的樓宇復修資助計劃。就已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的樓宇個案中，有超過100宗個案在疫情下未能安排開標，市建局試行線上視像直播開標，讓業主代表在家中見證開標環節。過去一個月，已有約40宗個案的法團登記預約線上視像直播開標，其中5宗的法團已實試新安排，餘下已預約的個案將在未來2個月進行。此外，市建局將於短期内試行籌辦業主視像會議，並以涉及的單位數目較少樓宇優先。

行政總監韋志成今(27日)於網誌發文指，視像開標下，核准註冊會計師和市建局代表會在中央標書收集處開啟標書，整個過程透過視像方式供業主在家監察。職員會在會計師見證下進入標書處理室，開啟指定儲存櫃的櫃鎖，取出有關招標工程項目所收集的標書。會計師透過視像鏡頭，向業主展示每份標書的公司名稱及工程標價，核對及記錄每份標書的回標價，以編製一份招標項目的回標紀錄，最後簽署作實，確保整個開標過程與業主實地監察無異。

旺角一幢大廈的法團管理委員會主席莊小姐亦有份參與視像開標。她形容，整個過程與實體現場開標沒大分別，尤其會計師透過鏡頭向業主宣讀和清楚展示投標公司的名稱及標書金額，再在每份標書的投標總價旁蓋上市建局印章及日期，並簽署作實。

然而，韋表示即使加快了開標流程，若然工程金額超過大廈每年管理預算款額的20%，法團仍需要舉行業主會議，通過有關聘用工程顧問或承辦商的議決，故正詳細審視現行大廈管理法規下，有關法團舉行業主會議的相關規定和要求。他指，由於現時《建築物管理條例》及相關的大廈管理工作守則和指引，並無明文規定接納視像業主會議，及其涉及的操作要求。該局將探討相關法例和採購供應品、貨品及服務的工作守則，是否容許彈性安排，讓法團在疫情的限制下，透過線上舉行視像業主會議，加快處理積壓的招標文件及聘用議決。

他說，將從三方面檢視《建築物管理條例》，包括需進一步釐清，業主會議的「地點」是否只限於一個可供業主親身出席、並就擬議事項作討論的實體場地。另外，就電子方式投票，需進一步研究投票者身份認證技術及網絡保安的問題，以及在舉行視像會議前，召集全體業主舉行實體會議，以一致通過改變業主會議形式的議決。

市建局指，計劃聯絡本地的創科機構，研究設立一個專屬適用於大廈管理事務的視像會議平台的可行性，並期望短期內就籌辦業主視像會議制訂一套初步方案，屆時將選一個樓宇復修工程項目作為試點。

韋又指，推行試點項目的條件，包括涉及的單位數目較少，例如是樓層較少的單幢樓，讓法團較容易就改變舉行會議的形式取得業主的共識；相關的樓宇復修工程具急切性，例如是維修老舊破損的渠管，及需要議決的事項要較簡單，例如只就單一工程方案作投票，增加討論和投票效率，讓業主易於適應新的會議形式。