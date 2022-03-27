警一連四日進行反罪惡行動　破毒窟賭檔無牌吧拘277人

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區警員，一連四日(23至26日)在全港各區進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。行動中，警方共動員2,610人次，搗破2間懷疑無牌酒吧、19間懷疑非法賭檔及1個毒窟。

警員在各非法場所一共拘捕169男94女本地人、9男3女內地人及2名南亞裔男子，年齡介乎13至82歲。他們所涉罪案包括「無牌賣酒」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及違反防疫規例。此外，警員亦就違反「禁聚令」或「口罩令」向201名男子及123名女子發出共324張定額罰款通知書。

行動中，警方一共檢獲27部釣魚機、一批賭博工具和籌碼、毒品、酒精飲品及相關營運器材等。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。