疫情若再趨嚴峻　高拔陞：或尋求逾千內地醫護來港協助

本港第五波疫情略為放緩，醫管局行政總裁高拔陞今日(27日)在一個電視節目表示，過去一兩個月港府做了大量工作，包括增加醫療及隔離設施，本港醫護跟內地醫護團隊亦磨合得非常順利，約400名內地醫護已在亞博館社區治療設施工作，令設施最近收治病人數目，由原來200多人增至近400人，認為進展良好。當他們熟習流程後，可進一步提高亞博館使用率。經過第五波疫情本地醫療系統獲提升，對應對第六波疫情暫感樂觀，若屆時疫情轉趨嚴峻，當局會向內地再尋求過千名內地醫護支援。

高拔陞解釋，亞博館使用率偏低主要是由於用途有改變，由最初接收有自理能力的患者，轉為接收有較多照顧需要的長者，因此需要集中人手，提高對患者的個人護理，能接收的病人數目由最初700至800人，減至只能接收200多名患者，但隨着內地醫護人員的協助，效率已提高。

他指，若疫情再反彈，會盡量先用新增設施，包括亞博館及落馬洲河套應急醫院，接收有醫療需要的確診病人，紓緩公共醫療系統壓力。醫管局會緊密觀察疫情變化，並評估一旦再次有大量病人需要照顧，需要動用整個亞博館和其他展館，可能需要額外增加逾千名內地醫護，港府亦與內地當局有初步溝通。

高拔陞又提到，第五波疫情似乎平穩及慢慢向下，勢頭是好，但關注長者確診個案仍然多，若持續有院舍長者感染，加上未接種疫苗，可能變成重症甚至死亡。而近日的死亡數字下降，他相信是治療到位，包括服用口服藥物。

他又說，至今有需要入院的確診者特別是長者，都能獲安排入院治療，過去幾星期醫管局做了大量工作，包括將一半的病床轉為接收新冠患者。

他續稱，當局分析了驗到新冠病毒的死亡個案，初步顯示，當中4成明顯是新冠病毒而致命，另外3至4成似乎未有直接關係，餘下約2成則是較難分辨的個案，例如送院時已經死亡等。