梁栢賢促加快放寬社交措施重開處所　勿以確診作調整指標

本港新冠疫情持續，確診數至昨日(26日)久違的跌至不足一萬宗。醫管局前行政總裁梁栢賢同日早上於社交網站表示，社會放寬社交距離措施或有機會令確診人數短暫回升，但他相信主要是輕症患者，並希望政府能盡快令市民的生活回復正常。

梁栢賢表示，正如估計，今次疫情在本月下旬開始回落。根據香港大學計算，現時已超過一半市民染疫，相信疫苗接種率亦會持續上升。他認為，在社會免疫屏障日趨鞏固、口服藥被廣泛應用的情況下，確診數字再過多一星期或回落至數千宗，而死亡人數亦會跌至雙位數。

不過，梁栢賢表示，放寬社交距離措施有機會令確診數回升，但他相信主要是輕症或無症狀感染的患者。在成功減重症、減死亡的措施下，他希望政府能加快對外開放，加快重開處所，復甦經濟，待市民生活可以盡快回復正常。

梁栢賢又建議，政府不能以確診個案作調整社交距離措施的指標，應以重症和死亡人數、醫療系統負荷作為真正指標，調整社交距離及開放政策。他批評當局決策「議而不決、決而不行」，有關措施經常滯後出台，並一直錯判形勢、施政失誤，才會造成現時環境。