多區污水驗出新冠　14.5萬居民清潔工等可獲快測套裝

因應多區大樓的污水檢測驗出新冠病毒的結果，政府今日(27日)公布，明日(28日)起陸續向相關地點約14.5萬居民、在地工作清潔員工及物業管理員工，派發合共約14.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及樓宇包括北區祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨；葵青區盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園；黃大仙區宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑。

而東區包括耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、德福樓、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、仲齊大廈、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。