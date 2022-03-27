今增8037確診　包括2輸入病例　衞生署指疫情仍處高水平

本港第5波疫情逐漸回落，確診數連續2日下落至4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(27日)新增3,555宗經核酸檢測確診個案，其中2宗為輸入病例；另錄得4,482宗經呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。因此，今日共新增8,037宗個案，第5波個案累計1,115,876宗。另本港新增151宗死亡個案，其中130名病人在公立醫院離世。第5波截至目前共有7,039名死者，死亡率0.63%。

歐家榮表示，連續2天錄得1萬宗以下確診病例是「好的現象」，代表疫情開始穩定，但數字仍處於高水平，故認為暫時無條件放寬社交距離措施，他明白市民出現疲態，由於現時社區仍有傳播鏈，呼籲市民不要放鬆警惕，勿進行跨家庭聚會。

今日的核酸個案中，有551宗個案由醫管局確診，2,658宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下346宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診。核酸檢測中，沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有1,023宗疑染Omicron，餘下的17宗病毒量不足未能進行基因排序。

昨日(26日)新增1間從未爆疫的殘疾院舍出現個案，共涉1名院友及1名職員。安老院舍方面，第5波共有783間受影響，其中過去兩周新增38間，佔全港安老院舍4.7%；累計共750個院友染疫，及136名員工。殘疾人士院舍則共有285間出現爆發，過去兩周新增19間，佔全港殘疾人士院舍5.7%。第5波共有228個院友染疫，以及約120名職員感染。